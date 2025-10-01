Появились кадры с места атаки БПЛА на главу совета депутатов Новой Каховки

В Сети появились кадры с места атаки украинского беспилотника «Баба-яга» на главу Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева. Их опубликовал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сейчас чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии.

На кадрах запечатлен автомобиль Леонтьева, поврежденный ударом беспилотника. От взрыва у здания, возле которого была припаркована машина, сорвало обшивку и разбросало по округе.

Губернатор отметил, что инцидент произошел утром 1 октября. Пострадавшего увезли с места происшествия с различными тяжелыми травмами. По словам Сальдо, Леонтьева хорошо знают в Новой Каховке, так как он долгое время возглавлял город.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю от атак Вооруженных сил Украины погибли 17 российских мирных жителей, в том числе трое детей. Он отметил, что еще 139 человек получили ранения различной степени тяжести. Посол пояснил, что основное количество пострадавших или погибших связано с атаками беспилотников.