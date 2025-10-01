Жители Геническа почтили память погибшего главы совдепа В Геническе появился стихийный мемориал в память о погибшем депутате Леонтьеве

В Геническе в память о председателе Совета депутатов Новой Каховки Владимире Леонтьеве жители города у памятника «Скорбящая мать» создали стихийный мемориал, передает корреспондент ТАСС. Он погиб 1 октября в Херсонской области при атаке украинского беспилотника.

Около городского памятника горожане установили портрет Леонтьева и зажгли лампады, которыми было выложено слово «скорбим». Почтить память погибшего пришли его сослуживцы и представители региональной власти.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Леонтьев умер в больнице от полученных травм. Он добавил, что чиновник был настоящим патриотом и одним из первых сторонников «Единой России» в регионе.

Позже в Сети появилось видео удара БПЛА по председателю Совета депутатов Новой Каховки. Оно было снято камерой видеонаблюдения, расположенной неподалеку от места происшествия.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник допустил, что украинская сторона тщательно спланировала покушение на председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева. Дипломат подчеркнул, что характер совершенного нападения свидетельствует о его серьезной подготовке.