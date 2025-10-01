Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:27

В МИД РФ высказались о покушении на главу Совета депутатов Новой Каховки

Мирошник: покушение на главу Совдепа Новой Каховки было тщательно спланировано

Владимир Леонтьев Владимир Леонтьев Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Украинская сторона тщательно спланировала покушение на председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В беседе с ТАСС дипломат подчеркнул, что характер совершенного нападения свидетельствует о его серьезной подготовке.

Учитывая характер покушения на Владимира Леонтьева, с большой долей вероятности можно говорить о том, что нападение на него было подготовленным, спланированным, — сказал Мирошник.

Он также отметил, что подобные попытки устранить политика предпринимались и ранее. По словам представителя Министерства иностранных дел, к организации данного преступления причастны украинские спецслужбы или поддерживаемые Киевом боевики.

Ранее в Сети появилось видео удара БПЛА по председателю Совета депутатов Новой Каховки. Оно было снято камерой видеонаблюдения, расположенной неподалеку от места происшествия.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Леонтьев умер в больнице от полученных травм. Он добавил, что чиновник был настоящим патриотом и одним из первых сторонников «Единой России» в регионе.

