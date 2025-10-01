Вьетнамские уловки ВСУ, дефицит Tomahawk: новости СВО к вечеру 1 октября

США не отдадут Украине ни единой ракеты Tomahawk, ВСУ перенимают опыт вьетнамских партизан, гибель главы Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева назвали тщательно спланированным покушением. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украина не сможет воспользоваться Tomahawk

Киев не имеет возможности запускать американские дальнобойные ракеты, заявили западные аналитики. Кроме того, президент США Дональд Трамп не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов, уточнили они.

Журналисты также подчеркнули, что предоставление любой возможности Киеву для удара вглубь России несет огромный риск. Кроме того, применение Tomahawk требует разведки и помощи в наведении со стороны Вашингтона, добавили в издании.

«Молнии» стерли украинские опорники в Сумской области

Бойцы батальона «Феникс» 1-го гвардейского инженерно-саперного полка ударили по ВСУ в Сумской области, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. В результате были уничтожены вражеские пункты наблюдения и скопления живой силы.

По данным военкора, бойцы использовали ударные дроны «Молния» и «Молния-2». В результате они достигли своих целей. Потери со стороны ВСУ не раскрываются.

Также российские военные нанесли удары авиационными бомбами по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины в Купянске, сообщили журналистам в российских силовых структурах. В результате атаки была частично уничтожена группировка противника, недавно переброшенная в этот район. Как уточнили в силовых структурах, среди потерь противника значатся военнослужащие 19-го центра специального назначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ «Кара-Даг».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Кроме того, высокоточным оружием были поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами украинской стороны. В ходе удара было уничтожено специальное оборудование и операторы БПЛА.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Бойцов ВСУ сравнили с вьетнамскими партизанами

ВСУ перенесли все передвижения в Волчанске в Харьковской области под землю и начали применять аналогичную тактику в других населенных пунктах, где ведутся боевые действия, рассказал военный эксперт Виталий Киселев. Он отметил, что такая стратегия применялась во времена вьетнамской войны.

По его словам, аналогичные подземные схемы противник уже применял в Часове Яре и сейчас внедряет их в Константиновке. Такой подход вызван возросшей опасностью перемещений по поверхности из-за активного мониторинга с воздуха, пояснил эксперт.

ВСУ потеряли колонну фур с дронами под Черниговом

Российские военные нанесли ракетный удар по колонне грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины, перевозившей беспилотные летательные аппараты, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 20 грузовиков противника были уничтожены в районе населенного пункта Лавы, расположенного восточнее Чернигова.

Огневое воздействие осуществлялось расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и ударными беспилотниками «Герань-2». Ракетный удар был нанесен по месту подготовки к запуску дронов и непосредственно по транспортным средствам, перевозившим данную технику.

ОТРК «Искандер» Фото: МО РФ

Гибель Леонтьева связали с покушением

Украинская сторона тщательно спланировала покушение на председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что характер совершенного нападения свидетельствует о его серьезной подготовке.

Он также отметил, что подобные попытки устранить политика предпринимались и ранее. По словам представителя Министерства иностранных дел, к организации данного преступления причастны украинские спецслужбы или поддерживаемые Киевом силы.

