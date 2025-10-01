Бойцы батальона «Феникс» 1-го гвардейского инженерно-саперного полка ударили по ВСУ в Сумской области, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. В результате были уничтожены вражеские пункты наблюдения и скопления живой силы. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По данным военкора, бойцы использовали ударные дроны «Молния» и «Молния-2». В результате они достигли своих целей. Потери со стороны ВСУ не раскрываются.

Ранее Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что ВС РФ ударили ФАБ-500 с унифицированными модульными комплектами планирования по ВСУ на правом берегу Херсона. На кадрах видна мощная атака, которая не оставила противнику шанса.

До этого «Военное обозрение» сообщило, что российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием ФАБ-500. По данным канала, это была крупнейшая атака на позиции ВСУ в регионе с применением ФАБ с УМПК после начала СВО.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что использование фугасных авиабомб при ударах по крупным заводам в Запорожье наносит больше разрушений по сравнению с крылатыми ракетами.