Огненный разгром ВСУ в Херсоне попал на видео Су-34 сбросили ФАБ-500 на ВСУ в Херсоне

ВС РФ ударили ФАБ-500 с унифицированными модульными комплектами планирования по ВСУ на правом берегу Херсона. На кадрах в Telegram-канале «Фронтовая птичка» видна мощная атака, которая не оставила противнику шанса. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По данным источника, воздушная разведка зафиксировала значительное скопление вражеской бронетехники и пункт управления БПЛА. После передачи координат истребители-бомбардировщики Су-34М нанесли точный удар 500-килограммовыми авиабомбами с УМПК, уничтожив обнаруженные цели.

До этого «Военное обозрение» сообщило, что российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием ФАБ-500. По данным канала, это была крупнейшая атака на позиции ВСУ в регионе с применением ФАБ с УМПК после начала СВО.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что использование фугасных авиабомб с модулями планирования при ударах по крупным заводам в Запорожье наносит больше разрушений по сравнению с крылатыми ракетами. Военэксперт отметил, что даже современные ударные дроны, такие как «Герань», уступают по мощности фугасным авиабомбам.