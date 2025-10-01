Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:22

Огненный разгром ВСУ в Херсоне попал на видео

Су-34 сбросили ФАБ-500 на ВСУ в Херсоне

ФАБ ФАБ Фото: МО РФ

ВС РФ ударили ФАБ-500 с унифицированными модульными комплектами планирования по ВСУ на правом берегу Херсона. На кадрах в Telegram-канале «Фронтовая птичка» видна мощная атака, которая не оставила противнику шанса. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По данным источника, воздушная разведка зафиксировала значительное скопление вражеской бронетехники и пункт управления БПЛА. После передачи координат истребители-бомбардировщики Су-34М нанесли точный удар 500-килограммовыми авиабомбами с УМПК, уничтожив обнаруженные цели.

До этого «Военное обозрение» сообщило, что российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием ФАБ-500. По данным канала, это была крупнейшая атака на позиции ВСУ в регионе с применением ФАБ с УМПК после начала СВО.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что использование фугасных авиабомб с модулями планирования при ударах по крупным заводам в Запорожье наносит больше разрушений по сравнению с крылатыми ракетами. Военэксперт отметил, что даже современные ударные дроны, такие как «Герань», уступают по мощности фугасным авиабомбам.

ВСУ
Херсон
Минобороны РФ
происшествия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.