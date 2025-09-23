Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:26

Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет

Военэксперт Кнутов: ФАБ действуют разрушительно при атаках на крупные заводы

ФАБ ФАБ Фото: МО РФ

Использование фугасных авиабомб с модулями планирования при ударах по крупным заводам в Запорожье наносит больше разрушений по сравнению с крылатыми ракетами, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Кроме того, по его словам, применение ФАБ-500 для таких атак экономически выгодно. Военэксперт отметил, что даже современные ударные дроны, такие как «Герань», уступают по мощности фугасным авиабомбам.

Использование ФАБ в случае атаки на Запорожье полностью оправданно, потому что цели крупные. Во-первых, подобный удар по цеху может нанести гораздо большие разрушения, чем крылатые ракеты. Во-вторых, это намного дешевле. Можно сделать несколько вылетов самолетов и таким образом нанести ощутимый ущерб предприятию, в то время как удар ракетами или дронами — это атака высокоточным оружием. Если говорить о «Геранях», то их разрушительная мощность меньше, — пояснил Кнутов.

Ранее «Военное обозрение» сообщило, что российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием ФАБ-500. По данным издания, это крупнейшая атака на позиции ВСУ в регионе с применением фугасных авиабомб с УМПК после начала СВО. В Минобороны России эти данные не комментировали.

