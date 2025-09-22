Украина заявляет о невиданной атаке ФАБами ВО: на Украине сообщили о крупной атаке ФАБами по Запорожской области

Российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием управляемых фугасных авиабомб ФАБ-500, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на украинские ресурсы. Они отмечают, что это крупнейшая атака на позиции ВСУ в регионе с применением ФАБ с УМПК после начала СВО. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

В частности, сообщается о попадании по территории воинской части в районе Степногорска, расположенного примерно в 20 километрах к югу от областного центра. Украинские СМИ также пишут о попадании пяти авиабомб по предприятию критической инфраструктуры.

Ранее западные журналисты высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По мнению аналитиков, эти боеприпасы отличаются низкой стоимостью производства и способны наносить масштабные разрушения. Как отмечают эксперты, в сравнении с крылатыми ракетами типа Х-101 стоимость УМПК является минимальной.

До этого депутат Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru отметил, что в советских арсеналах в свое время хранились десятки тысяч фугасных авиабомб (ФАБ), но с началом СВО эти боеприпасы получили новое применение. По его словам, сегодня эти бомбы вызывают значительный интерес на Западе благодаря своей дешевизне и простоте использования.