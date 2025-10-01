Бойцов ВСУ сравнили с вьетнамскими партизанами из-за новой тактики Киселев: ВСУ перешли на подземную тактику перемещения в Волчанске

ВСУ перенесли все передвижения в Волчанске в Харьковской области под землю и начали применять аналогичную тактику в других населенных пунктах, где ведутся боевые действия, рассказал военный эксперт Виталий Киселев. В беседе с РИА Новости он отметил, что такая тактика применялась во времена вьетнамской войны.

Они используют тактику, которая взята со времен вьетнамской войны, и заключается она в построении системы подземных лабиринтов, тоннелей и волчьих нор, которые использовали вьетнамские партизаны, — пояснил эксперт.

По его словам, аналогичные подземные схемы противник уже применял в Часове Яре и сейчас внедряет в Константиновке. Такой подход вызван возросшей опасностью перемещений по поверхности из-за активного мониторинга с воздуха, пояснил эксперт.

Тем временем в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Ранее сообщалось, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество населенных пунктов освобождено на территории ДНР.