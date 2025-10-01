Бойцы спецподразделений ВСУ отправились на тот свет под Харьковом

Бойцы спецподразделений ВСУ отправились на тот свет под Харьковом ТАСС: ВС РФ ликвидировали бойцов спецназа и бригады «Кара-Даг» ВСУ в Купянске

Российские военные нанесли удары авиационными бомбами по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины в Купянске, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В результате атаки была частично уничтожена группировка противника, недавно переброшенная в этот район. Как уточнили в силовых структурах, среди потерь противника значатся военнослужащие 19-го центра специального назначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ «Кара-Даг».

Ударами ФАБ по местам скопления противника в Купянске частично уничтожены резервы, которые на днях были переброшены Киевом в Купянск. В числе невозвратных потерь боевики 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ, — сказано в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием были поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами украинской стороны. В ходе удара были уничтожены специальное оборудование и операторы БПЛА.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по городу Волчанску в Харьковской области было ликвидировано более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных военных присутствовал офицерский состав противника.