01 октября 2025 в 14:33

На Западе забили тревогу из-за российского «объекта в сердце Европы»

Innovant: Россия строит в центре Европы беспокоящую НАТО огромную РЛС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия строит в Калининградской области гигантскую радиолокационную станцию, передает западный портал Innovant. По его данным, объект вызывает беспокойство в Североатлантическом альянсе. По словам аналитиков, благодаря этой РЛС у российской стороны появились расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, что укрепляет ее стратегический потенциал.

В Восточной Европе растет напряженность, поскольку Россия усиливает свое военное присутствие в Калининграде, что беспокоит НАТО и ее союзников, — сказано в материале.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что НАТО обладает критически низкими возможностями, которые не помогут ей в случае потенциального конфликта с РФ. По его словам, речь идет о недостаточности систем противовоздушной обороны Альянса.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что, пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.

