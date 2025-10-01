На Украине журналистам запретили публиковать любые данные о погибших, следует из руководства ВСУ для средств массовой информации. Репортерам не разрешается разглашать такую информацию, даже если она признана достоверной, передает РИА Новости.

Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией, — сказано в руководстве.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что украинские власти держат в секрете реальные потери вооруженных сил страны, чтобы поддерживать свой авторитет в Европе. Таким образом он прокомментировал новости о расхождениях в СМИ данных о потерях ВСУ. Кроме того, по словам Боуза, сокрытие потерь позволяет Киеву экономить деньги.

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может компенсировать демографические потери за счет открытия границ для мигрантов из азиатских стран. Он уточнил, что потенциальными источниками рабочей силы могут стать Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Бангладеш. Кулеба подчеркнул, что массовый отъезд молодежи 18–22 лет грозит негативными последствиями для государства.