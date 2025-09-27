Названы две причины сокрытия Украиной реальных потерь армии Журналист Боуз заявил, что Киев держит в тайне потери ради авторитета в Европе

Украинские власти держат в секрете реальные потери вооруженных сил страны, чтобы поддерживать свой авторитет в Европе, такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом он прокомментировал новости о расхождениях в СМИ данных о потерях ВСУ. Кроме того, по словам Боуза, сокрытие потерь позволяет Киеву экономить деньги.

Они утаивают реальные данные, потому что экономят деньги, а во-вторых, поддерживают таким образом свой авторитет в Европе, — заявил журналист.

Ранее сооснователь компании HRD-club Дмитрий Дегтяр заявил, что украинские предприятия начали привлекать иностранных работников из-за нехватки кадров. По его словам, в страну в основном приезжают специалисты из Индии и Бангладеш, включая разнорабочих, водителей, сварщиков и логистов.

До этого Боуз заявил, что украинские государственные телеканалы применили технологию искусственного интеллекта для обработки видеозаписи выступления президента страны Владимира Зеленского в ООН. По его словам, это было сделано с целью визуально заполнить полупустой зал.