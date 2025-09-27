Украина вынуждена заменять отправленных на фронт мигрантами из Азии HRD-club: Индия и Бангладеш поставляют разнорабочих и специалистов на Украину

Украинские предприятия начали привлекать иностранных работников из-за нехватки кадров, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на сооснователя компании HRD-club Дмитрия Дегтяра. По его словам, в страну в основном приезжают специалисты из Индии и Бангладеш, включая разнорабочих, водителей, сварщиков и логистов. Он отметил, что трудоустройство иностранных работников требует упрощения, поскольку процедура сейчас занимает около шести месяцев и требует значительных затрат работодателей.

Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, специалисты по логистике, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуре трудоустройства иностранцев, ее упрощение, — говорится в сообщении.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может компенсировать демографические потери за счет открытия границ для мигрантов из азиатских стран. Он уточнил, что потенциальными источниками рабочей силы могут стать Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Бангладеш. Кулеба подчеркнул, что массовый отъезд молодежи 18–22 лет грозит негативными последствиями для государства.