Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран Кулеба: возможно, Украине придется заселять страну мигрантами из Азии

Украина может рассмотреть возможность компенсации демографических потерь, путем отрытия границ для мигрантов из азиатских стран, заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В качестве потенциальных источников миграции он назвал Индию, Непал, Филиппины, Вьетнам и Бангладеш.

Ничего хорошего (в перспективе. — NEWS.ru) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов, — сказал экс-министр.

Кулеба отметил, что массовый выезд украинской молодежи 18–22 лет может привести к плохим последствиям для государства. Украина рискует остаться преимущественно с пожилым населением, заключил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Кулеба срочно отправился в Польшу, не желая оставаться в стране. По его мнению, такое поведение типично для украинского руководства, которое использует государство для личной выгоды. Журавлев отметил, что чиновники заранее позаботились о комфортном проживании за границей на случай кризиса.