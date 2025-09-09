Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно выехал в Польшу, поскольку не намерен связывать свою судьбу с родиной, выразил мнение в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, подобное поведение является характерным для всего украинского руководства, которое использует страну исключительно для личного обогащения. Парламентарий подчеркнул, что чиновники на Украине заранее обеспечили себе комфортное проживание за границей на случай обострения ситуации в стране.

Крысы бегут с тонущего корабля. Никто не сомневался, что никто из руководителей киевского режима не связывает свою судьбу с Украиной — у Рустема Умерова (секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны. — NEWS.ru) вилла во Флориде, у Андрея Ермака (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) элитная недвижимость в Британии, Владимир Зеленский (украинский лидер. — NEWS.ru) купил себе французский банк. Они только зарабатывают на родине, уничтожая украинское население, разбазаривая ее недра и промышленные предприятия. А жить собираются на Западе, когда совсем припрет, и заранее готовят себе запасные аэродромы, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что западные активы не спасут украинских политиков от ответственности за их преступления. По его словам, когда конфликт на Украине завершится, все они предстанут перед международным правосудием.

Бежавших украинских лидеров придется выковыривать по всему свету, как нацистских преступников после 1945 года — когда придет время и над их украинскими коллегами устроят трибунал, наподобие Нюрнбергского, — резюмировал Журавлев.

Ранее Кулеба сообщил, что был вынужден срочно покинуть Украину после указа Зеленского о запрете выезда за границу для бывших дипломатов. По его словам, он воспринял это решение президента как угрозу лично себе.