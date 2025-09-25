Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:30

На Западе высмеяли потуги украинского ТВ скрыть позор Зеленского

Журналист Боуз: украинское ТВ скрыло полупустой зал на выступлении Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские государственные телеканалы применили технологию искусственного интеллекта для обработки видеозаписи выступления президента страны Владимира Зеленского в ООН, заявил ирландский журналист Чей Боуз у себя в социальной сети X. По его словам, это было сделано с целью визуально заполнить полупустой зал во время речи украинского главы.

Украинское государственное телевидение «заполнило» полупустой зал ООН во время выступления своего наркодиктатора в Нью-Йорке, — написал Боуз.

Ранее стало известно, что на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский выступил в полупустом зале. Президент Украины произносил речь на трибуне, пока перед ним были в основном представители делегаций, которые также планируют выступления утром по нью-йоркскому времени.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что выступление президента Украины на Генеральной Ассамблее ООН прошло в полупустом зале, так как его поведение вызывает отвращение у многих стран-участниц. При этом, по его словам, Зеленского не заботит его репутация.

