01 октября 2025 в 13:40

«Бомбоубежище не поможет»: в ГД ответили на угрозы Зеленского ударить по РФ

Депутат Колесник не исключил ударов «Орешником» по офису Зеленского в Киеве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия может ударить баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в ответ на провокации Киева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинские власти могут столкнуться с неотвратимыми последствиями в случае продолжения выпадов в сторону Москвы.

Я не понимаю, что такое удары возмездия, в чем их суть и почему Зеленский их так называет. Но мы еще не применяли то оружие, которое могли бы использовать, но для самого Зеленского возмездие неотвратимо. Думаю, что это будет приветствоваться не только в нашей стране. Надо напомнить об «Орешнике» и другом оружии, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Кстати, у нас также наготове тактическое ядерное оружие. Поэтому прежде чем делать заявления [в адрес Москвы], надо все-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь «Орешник» [по офису Зеленского в Киеве], — высказался Колесник.

Он добавил, что украинским чиновникам спастись от ударов возмездия не помогут даже бомбоубежища, в которых они скрываются. Депутат призвал Зеленского быть осторожнее в высказываниях, особенно в текущей обостренной ситуации.

Я просто думаю, что уже и чиновников-то не осталось на Банковой улице. Они сидят по подвалам и бомбоубежищам. Но мы их найдем, и тогда никакое бомбоубежище им не поможет. Собственно, бомбоубежище — это лишь способ не копать могилу лишний раз, там они и останутся. Возможно, когда-нибудь геологи найдут их и будут разбираться, кто это такие. Поэтому [Зеленскому] нужно быть осторожнее с выражениями в такой обостренной ситуации. Она висит в воздухе. Тогда слово «возмездие» может осуществиться как раз в отношении его самого, — резюмировал Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают угрозы Киева по поводу возможных дальнобойных ударов по России. Речь идет об очередных заявлениях украинского правительства по этому поводу.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
ракеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
