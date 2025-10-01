«Бомбоубежище не поможет»: в ГД ответили на угрозы Зеленского ударить по РФ

Россия может ударить баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в ответ на провокации Киева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинские власти могут столкнуться с неотвратимыми последствиями в случае продолжения выпадов в сторону Москвы.

Я не понимаю, что такое удары возмездия, в чем их суть и почему Зеленский их так называет. Но мы еще не применяли то оружие, которое могли бы использовать, но для самого Зеленского возмездие неотвратимо. Думаю, что это будет приветствоваться не только в нашей стране. Надо напомнить об «Орешнике» и другом оружии, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Кстати, у нас также наготове тактическое ядерное оружие. Поэтому прежде чем делать заявления [в адрес Москвы], надо все-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь «Орешник» [по офису Зеленского в Киеве], — высказался Колесник.

Он добавил, что украинским чиновникам спастись от ударов возмездия не помогут даже бомбоубежища, в которых они скрываются. Депутат призвал Зеленского быть осторожнее в высказываниях, особенно в текущей обостренной ситуации.

Я просто думаю, что уже и чиновников-то не осталось на Банковой улице. Они сидят по подвалам и бомбоубежищам. Но мы их найдем, и тогда никакое бомбоубежище им не поможет. Собственно, бомбоубежище — это лишь способ не копать могилу лишний раз, там они и останутся. Возможно, когда-нибудь геологи найдут их и будут разбираться, кто это такие. Поэтому [Зеленскому] нужно быть осторожнее с выражениями в такой обостренной ситуации. Она висит в воздухе. Тогда слово «возмездие» может осуществиться как раз в отношении его самого, — резюмировал Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают угрозы Киева по поводу возможных дальнобойных ударов по России. Речь идет об очередных заявлениях украинского правительства по этому поводу.