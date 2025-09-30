В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов

В Кремле негативно оценивают угрозы Киева по поводу возможных дальнобойных ударов по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным ТАСС, речь идет об очередных заявлениях украинского правительства по этому поводу.

Конечно же, [к возможности ударов мы относимся] негативно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Также Песков назвал заведомо плохой идеей создание любых стен, в том числе «стены дронов». По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует история. Так он высказался насчет инициативы Еврокомиссии о принятии мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия ответит на удары ВСУ дальнобойными беспилотниками атакой по узлам производства и пусков. Таким образом он прокомментировал угрозы украинского министра обороны Рустема Умерова.

До этого стало известно, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию направить Украине €130 млрд. Письмо с просьбой направили премьер-министры двух стран Петтери Орпо и Ульф Кристерссон. По их словам, деньги для Киева нужно выделить в основном за счет замороженных российских активов.