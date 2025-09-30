Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:02

В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»

Песков счел заведомо плохой идеей предложение ЕК по созданию стены дронов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Создание любых стен, в том числе «стены дронов», является заведомо плохой идеей, об этом свидетельствует история, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он высказался насчет инициативы ЕК о принятии немедленных мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы, передает ТАСС.

И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен, — отметил он.

Ранее газета Politico сообщила, что лидеры ЕС на саммите в Копенгагене 1 октября рассмотрят конкретные шаги по усилению безопасности блока, включая инициативу по созданию «стены дронов». По данным издания, причиной проведения встречи стали заявления о предполагаемых нарушениях воздушного пространства стран ЕС.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Это делается для укрепления противовоздушной обороны стран НАТО, отметил он.

