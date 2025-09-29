Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:08

Еще одна европейская страна планирует выстроить «стену дронов»

Politico: в Дании пройдет саммит по обсуждению создания «стены дронов»

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Лидеры Евросоюза на саммите в Копенгагене 1 октября обсудят конкретные шаги по усилению безопасности блока, включая инициативу по созданию «стены дронов», сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника. По его словам, причиной проведения встречи стали заявления о предполагаемых нарушениях Россией воздушного пространства стран ЕС.

В Копенгагене лидеры обсудят разработку конкретных инициатив и совместных проектов, которые послужат нашим общим целям в области обороны, в том числе широко разрекламированную стену дронов, — сказал источник.

Инициатива «стена дронов» была выдвинута совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Балтии. Ее цель — развернуть вдоль границы с Россией многоуровневую систему наблюдения и автоматизированную защиту от беспилотников. В настоящее время проект находится в стадии разработки и отбора прототипов.

Ранее стало известно о массовых закупках беспилотников китайской компании DJI в различных областях Украины. Издание уточняет, что на местных интернет-площадках размещены объявления о приобретении аппаратов в любом техническом состоянии, включая поврежденные и уничтоженные. Продавцы гарантируют оперативную экспертизу и справедливую стоимость.

