В российском регионе объявили воздушную тревогу из-за незваных БПЛА

Режим опасности беспилотников ввели в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил, что интернет может работать с перебоями.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — сказано в публикации.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с российской территории. По его мнению, запуск беспилотника могли произвести диверсанты либо группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

До этого сообщалось о тактике последовательных атак, применяемой российскими беспилотниками. В опубликованной военкорами видеозаписи демонстрируется, как несколько дронов приближаются к украинскому оборонительному сооружению. При этом один из аппаратов отводится в сторону, чтобы обеспечить возможность атаки следующему беспилотнику.