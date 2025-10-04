Опасный сироп убил двоих детей и отравил врача Врач в Индии попробовал убивший двух детей сироп и отравился сам

В Индии врач Тарачанд Йоги решил проверить на безопасность сироп от кашля, от которого ранее умерли двое детей, передает NDTV. Инцидент случился в штате Раджастхан.

Как выяснилось, сначала от препарата погиб двухлетний мальчик, заболевший простудой. Позднее умер еще один пятилетний ребенок. Из всех, кому врач прописывал сироп, спасти удалось двоих.

После этих событий Йоги вместе с водителем скорой помощи сами выпили лекарство. Доктора нашли без создания в автомобиле, его удалось реанимировать. Острые симптомы отравления были и у водителя, однако он также выжил.

