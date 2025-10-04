Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 01:20

Опасный сироп убил двоих детей и отравил врача

Врач в Индии попробовал убивший двух детей сироп и отравился сам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии врач Тарачанд Йоги решил проверить на безопасность сироп от кашля, от которого ранее умерли двое детей, передает NDTV. Инцидент случился в штате Раджастхан.

Как выяснилось, сначала от препарата погиб двухлетний мальчик, заболевший простудой. Позднее умер еще один пятилетний ребенок. Из всех, кому врач прописывал сироп, спасти удалось двоих.

После этих событий Йоги вместе с водителем скорой помощи сами выпили лекарство. Доктора нашли без создания в автомобиле, его удалось реанимировать. Острые симптомы отравления были и у водителя, однако он также выжил.

Ранее стало известно, что число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 41. За последние дни зафиксированы еще восемь смертей, связанных с метанолом. Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы.

До этого в Ленобласти арестовали 11-го человека, причастного к массовому отравлению суррогатным алкоголем. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя региона.

