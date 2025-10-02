Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:55

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Президент САТО призвал превратить Армению из слабого звена в драйвер роста ЕАЭС

Абрам Овеян Абрам Овеян Фото: Анастасия Воробьева/Пресс-служба президента Союза армян Тюменской области

Армения обладает потенциалом, чтобы перестать быть «слабым звеном» в Евразийском экономическом союзе, заявил президент Союза армян Тюменской области Абрам Овеян. По его мнению, которое передает «СМИ2», страна способна стать важным логистическим и производственным хабом, что положительно скажется на ее экономическом развитии.

Эксперт обратил внимание на недавнее выступление российского премьер-министра Михаила Мишустина, который говорил о необходимости ужесточить контроль над качеством товаров в рамках ЕАЭС. Овеян поддержал эту позицию, отметив, что армянскому бизнесу требуются инвестиции в модернизацию производств и повышение стандартов качества для укрепления на рынках союза.

Сегодня наблюдаются две тревожные тенденции в экономике Армении — падение промышленного производства и резкое снижение армяно-российского товарооборота. <...> Необходимо вернуться к курсу на взаимовыгодное партнерство с Россией и другими членами ЕАЭС. Только так можно обеспечить долгосрочную стабильность и рост экономики Армении, — сказал Овеян.

В качестве стратегической инициативы Овеян предложил рассмотреть возможность вступления Грузии в союз, что решило бы проблему транспортной изоляции Армении. Такой шаг, по его оценке, позволил бы создать современные транзитные хабы и укрепить экономическую устойчивость всего региона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и Евразийского экономического союза. По его словам, у Кремля должен быть готовый план по объединению этих союзов.

Армения
ЕАЭС
экономика
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.