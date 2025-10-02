Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС Президент САТО призвал превратить Армению из слабого звена в драйвер роста ЕАЭС

Армения обладает потенциалом, чтобы перестать быть «слабым звеном» в Евразийском экономическом союзе, заявил президент Союза армян Тюменской области Абрам Овеян. По его мнению, которое передает «СМИ2», страна способна стать важным логистическим и производственным хабом, что положительно скажется на ее экономическом развитии.

Эксперт обратил внимание на недавнее выступление российского премьер-министра Михаила Мишустина, который говорил о необходимости ужесточить контроль над качеством товаров в рамках ЕАЭС. Овеян поддержал эту позицию, отметив, что армянскому бизнесу требуются инвестиции в модернизацию производств и повышение стандартов качества для укрепления на рынках союза.

Сегодня наблюдаются две тревожные тенденции в экономике Армении — падение промышленного производства и резкое снижение армяно-российского товарооборота. <...> Необходимо вернуться к курсу на взаимовыгодное партнерство с Россией и другими членами ЕАЭС. Только так можно обеспечить долгосрочную стабильность и рост экономики Армении, — сказал Овеян.

В качестве стратегической инициативы Овеян предложил рассмотреть возможность вступления Грузии в союз, что решило бы проблему транспортной изоляции Армении. Такой шаг, по его оценке, позволил бы создать современные транзитные хабы и укрепить экономическую устойчивость всего региона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и Евразийского экономического союза. По его словам, у Кремля должен быть готовый план по объединению этих союзов.