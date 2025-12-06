ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 11:02

Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной

Уиткофф: переговоры США с Украиной продолжатся 6 декабря

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представители США и Украины встретятся 6 декабря и обсудят параметры мирного урегулирования, заявил в соцсети X спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф. До этого американцы и украинцы согласовали рамки договоренностей в области безопасности и обсудили необходимые средства для поддержания прочного мира.

Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение, — отметил он.

Ранее американские аналитики заявили, что переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде не привели к прорыву в процессе мирного урегулирования на Украине. При этом в Госдепартаменте дискуссии сочли конструктивными. После консультаций с Киевом США представили России обновленный план, хотя ключевые вопросы, включая территориальные уступки, судьбу замороженных российских активов и объем гарантий безопасности для Украины, по-прежнему остаются нерешенными.

До этого спецпредставитель по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал резкую оценку политике канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, немецкий политик своей позицией подрывает мирный процесс и наносит ущерб Западу.

Украина
США
переговоры
Стив Уиткофф
