Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной

Представители США и Украины встретятся 6 декабря и обсудят параметры мирного урегулирования, заявил в соцсети X спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф. До этого американцы и украинцы согласовали рамки договоренностей в области безопасности и обсудили необходимые средства для поддержания прочного мира.

Стороны вновь соберутся завтра, чтобы продолжить обсуждение, — отметил он.

Ранее американские аналитики заявили, что переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде не привели к прорыву в процессе мирного урегулирования на Украине. При этом в Госдепартаменте дискуссии сочли конструктивными. После консультаций с Киевом США представили России обновленный план, хотя ключевые вопросы, включая территориальные уступки, судьбу замороженных российских активов и объем гарантий безопасности для Украины, по-прежнему остаются нерешенными.

До этого спецпредставитель по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал резкую оценку политике канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, немецкий политик своей позицией подрывает мирный процесс и наносит ущерб Западу.