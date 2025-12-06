Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря

Многие авиакомпании, включая крупные и небольшие, могут отменить вечерние рейсы 31 декабря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах. Это связано с их низкой востребованностью в предпраздничный вечер.

Опыт показывает, что во второй половине дня 31 декабря спрос на перелеты падает, так как люди обычно заранее стараются прибыть в те места, где будут встречать Новый год. Поэтому из-за низкой востребованности перевозчики могут отменять вечерние рейсы, — поделился собеседник.

Рекомендуется при покупке билетов уточнять у представителей авиакомпаний информацию о планируемом выполнении рейса. Иногда из-за невостребованности вечерние рейсы 31 декабря объединяют с рейсами, запланированными на 1 января.

Ранее депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложил закрепить 31 декабря как выходной день на постоянной основе. По его мнению, в этот день нормальная работа практически невозможна. Он отметил, что в 2025 году правительство России, как и в последние годы, вероятно, перенесет один из выходных дней на 31 декабря, однако депутат считает правильным внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс.