06 декабря 2025 в 11:44

Китай сместил Германию с пьедестала главного импортера пива в России

Китай обогнал Германию и стал главным импортером пива в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китай за девять месяцев нарастил поставки пива в полтора раза до $33,4 млн (2,6 млрд рублей) и стал крупнейшим импортером пенного напитка в России, сообщает РИА Новости. Отмечается, что КНР обогнала по показателям Германию.

Поставки из ФРГ упали в шесть раз и составили $12,2 млн (963 млн рублей). Второе место по объемам поставок заняла Чехия, снизившая импорт почти вдвое, с результатом $15,6 млн (1,2 млрд рублей). В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Литва и Латвия, сообщили журналисты.

По информации агентства, за последние 10 лет импорт пива из стран ЕС в Россию сократился до минимума — в сентябре поставки составили 3 тыс. тонн. Летом этот показатель был выше в два раза. 19 сентября правительство России повысило пошлины на ввоз пива и сидра из недружественных стран.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году ожидается рост цен на товары широкого потребления, вызванный увеличением тарифов на грузоперевозки. Заместитель гендиректора ПЭК Андрей Мякин предсказал рост тарифов на 15–18%, отметив, что эта тенденция наиболее сильно повлияет на товары народного потребления.

