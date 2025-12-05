ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:22

Россиян предупредили о повышении цен после Нового года

«Газета.Ru»: экономисты прогнозируют резкое подорожание товаров в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России в 2026 году ожидается рост цен на товары широкого потребления, вызванный увеличением тарифов на грузоперевозки, пишет «Газета.Ru». Заместитель гендиректора ПЭК Андрей Мякин предсказал рост тарифов на 15–18%, отметив, что эта тенденция наиболее сильно повлияет на товары народного потребления.

Коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев объяснил, что в сфере автомобильных перевозок ставки уже выросли до 20% в текущем году и могут увеличиться еще на 10–20% в 2026-м. В беседе с изданием гендиректор LKTK Group Александр Кибальников добавил, что с 1 марта экспедиторские компании будут обязаны проверять соответствие документов на груз перед отправкой. Это потребует дополнительных расходов на техническое оборудование и обучение персонала. По его прогнозу, соблюсти эти требования не смогут мелкие и средние компании, что приведет к уходу с рынка до 20% экспедиторов в 2026 году.

Удорожание также спровоцировано изменениями в законодательстве и налогообложении: переход на полностью электронный документооборот с 1 сентября приведет к росту затрат на 12–15%, а повышение НДС до 22% увеличит тарифы на грузоперевозки на 2%. Экономист Александр Разуваев и профессор НИУ ВШЭ Николай Берзон сходятся во мнении, что рост логистических затрат вызовет прежде всего удорожание импортных товаров и продукции, перевозимой на дальние расстояния.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость в 2026 году с 20% до 22%. По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен.

грузоперевозки
логистика
цены
НДС
