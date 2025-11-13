Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:06

В России тысячи перевозчиков находятся на грани банкротства

«Известия»: 6,7 тыс. перевозчиков в России готовятся к банкротству

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным на середину ноября, в России около 6,7 тыс. компаний, работающих в сфере грузоперевозок, находились в процессе ликвидации или банкротства, передают «Известия» со ссылкой на Rusprofile. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» сообщила о нехватке водителей грузовиков с конца прошлого месяца. Эксперты винят в этом рост расходов и снижение рентабельности перевозок.

Михаил Устюжанин, основатель «Лидер Транс», заявил, что в феврале тарифы на перевозку снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Однако себестоимость доставки выросла на 15% из-за повышения цен на топливо, обслуживание техники и зарплаты водителям.

С конца 2024 года наблюдается значительное увеличение случаев возврата техники, ранее взятой в лизинг, из-за невозможности компаний продолжать выплачивать взносы. Объемы изъятой техники достигли рекордных показателей, увеличившись на 20% с июня. Одним из важных изменений стало расширение автопарков торговых сетей и маркетплейсов, которые начали самостоятельно осуществлять доставку товаров. Александр Зарецкий, первый заместитель гендиректора «Байкал-Сервис ТК», отметил, что увеличение утилизационного сбора на 10% с 1 января 2026 года окажет дополнительное давление на транспортные компании.

Ранее грузоперевозки в Эстонии сократились на 46% до 321,2 тонн, пассажиропоток — на 7,1% до 606 тыс. человек. Падение продолжается несколько лет: в 2024 году — 30,1%, в 2023 — 43%. Статистическое управление связывает это с сокращением товарооборота между Востоком и Западом, начавшимся в 2021 году из-за санкций против России.

Россия
транспорт
грузоперевозки
банкротство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.