В России тысячи перевозчиков находятся на грани банкротства

По данным на середину ноября, в России около 6,7 тыс. компаний, работающих в сфере грузоперевозок, находились в процессе ликвидации или банкротства, передают «Известия» со ссылкой на Rusprofile. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» сообщила о нехватке водителей грузовиков с конца прошлого месяца. Эксперты винят в этом рост расходов и снижение рентабельности перевозок.

Михаил Устюжанин, основатель «Лидер Транс», заявил, что в феврале тарифы на перевозку снизились на треть по сравнению с прошлым годом. Однако себестоимость доставки выросла на 15% из-за повышения цен на топливо, обслуживание техники и зарплаты водителям.

С конца 2024 года наблюдается значительное увеличение случаев возврата техники, ранее взятой в лизинг, из-за невозможности компаний продолжать выплачивать взносы. Объемы изъятой техники достигли рекордных показателей, увеличившись на 20% с июня. Одним из важных изменений стало расширение автопарков торговых сетей и маркетплейсов, которые начали самостоятельно осуществлять доставку товаров. Александр Зарецкий, первый заместитель гендиректора «Байкал-Сервис ТК», отметил, что увеличение утилизационного сбора на 10% с 1 января 2026 года окажет дополнительное давление на транспортные компании.

Ранее грузоперевозки в Эстонии сократились на 46% до 321,2 тонн, пассажиропоток — на 7,1% до 606 тыс. человек. Падение продолжается несколько лет: в 2024 году — 30,1%, в 2023 — 43%. Статистическое управление связывает это с сокращением товарооборота между Востоком и Западом, начавшимся в 2021 году из-за санкций против России.