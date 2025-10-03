Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:06

В Эстонии зафиксирован обвал железнодорожных грузоперевозок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем грузоперевозок по железным дорогам Эстонии в августе 2025 года сократился на 46% в годовом сравнении, составив 321 200 тонн, сообщает газета Postimees со ссылкой на данные департамента статистики. Пассажиропоток также уменьшился — на 7,1%, достигнув 606 тыс. человек.

Отрицательная динамика в грузовой сфере наблюдается несколько лет подряд: в 2024 году снижение составило 30,1%, а в 2023-м — 43%. Статистическое ведомство связывает эту тенденцию преимущественно с сокращением товарооборота между Востоком и Западом, которое продолжается с 2021 года и частично связано с введенными против России санкциями.

Ранее министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек сообщила о передаче России земельного участка протяженностью 34 километра для строительства железнодорожной линии Решт — Астара в рамках коридора «Север — Юг». По ее словам, это позволит российской организации начать работы, при этом для выкупа уже подготовлено примерно 50% от всего 162-километрового отрезка пути.

Кроме того, пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила о сходе с рельсов девяти вагонов грузового поезда на станции Пермь-Сортировочная. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Эстония
железные дороги
грузоперевозки
Европа
