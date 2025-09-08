Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:01

В Перми несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На станции Пермь-Сортировочная сошли с рельсов девять вагонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девять вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Пермь-Сортировочная, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сегодня в 06:41 по местному времени (04:41 мск) на 10-м пути парка «А» станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги произошел сход девяти вагонов грузового поезда,сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что для ликвидации последствий схода направлена восстановительная техника. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в северной части шведского региона Вестерноррланд сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи. Причиной происшествия стали проливные дожди, из-за которых грунт под полотном не выдержал нагрузки. В транспортном управлении страны заявили, что восстановление движения займет недели. На месте работают спасательные службы, которые вывезут опасные грузы. После этого начнется очистка территории и подсчет ущерба.

Пермь
поезда
вагоны
станции
