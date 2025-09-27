Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:23

Иран передал России ключевой участок для транспортного коридора

Иран передал России 34 км под строительство железной дороги Решт — Астара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран передал России около 34 километров земли для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг», сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. Она добавила, что это позволит российской компании приступить к работам, а под выкуп уже подготовлено около половины 162-километрового участка, передает агентство SNN.

Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы, — сказала она.

Ранее стало известно, что страны подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган на юге Ирана на сумму $25 млрд (более 2 трлн рублей). В церемонии участвовали Насер Мансур Шарифлу от Iran Hormoz и Дмитрий Шиганов от АО «Росатом энергетические проекты».

Кроме того, Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан. Активизация работ связана с ударами США по трем ядерным объектам страны. Один из этих объектов строится с 2020 года. Иранское руководство заявляло о его использовании для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана.

Иран
Россия
железные дороги
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.