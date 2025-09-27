Иран передал России ключевой участок для транспортного коридора

Иран передал России около 34 километров земли для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг», сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. Она добавила, что это позволит российской компании приступить к работам, а под выкуп уже подготовлено около половины 162-километрового участка, передает агентство SNN.

Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы, — сказала она.

Ранее стало известно, что страны подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган на юге Ирана на сумму $25 млрд (более 2 трлн рублей). В церемонии участвовали Насер Мансур Шарифлу от Iran Hormoz и Дмитрий Шиганов от АО «Росатом энергетические проекты».

Кроме того, Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан. Активизация работ связана с ударами США по трем ядерным объектам страны. Один из этих объектов строится с 2020 года. Иранское руководство заявляло о его использовании для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана.