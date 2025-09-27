Секретный военный объект в Иране стал строиться быстрее после одного случая

Секретный военный объект в Иране стал строиться быстрее после одного случая WP: строительство на секретном объекте в Иране ускорилось после ударов США

Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан в центральной части страны, пишет газета The Washington Post. В материале сказано, что тенденция стала заметна после ударов США по трем ядерным объектам Ирана.

Один из этих объектов, в Натанзе, расположен неподалеку от горы Коланг, отмечает издание. WP поясняет, что работы там ведутся с 2020 года. При этом руководство Ирана, как отметили журналисты, упоминало, что объект используется для производства центрифуг для обогащения урана.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуацию с иранской ядерной программой необходимо стабилизировать, достигнув дипломатического решения. Он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. По его словам, страна достигла высокого уровня обогащения урана, но не будет доводить его до показателя, необходимого для создания атомной бомбы.

Тем временем военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых.