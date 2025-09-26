Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:45

Гросси оценил ситуацию с ядерной программой Ирана

Гросси: ситуацию с ядерной программой Ирана нужно стабилизировать дипломатией

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ситуацию с иранской ядерной программой необходимо стабилизировать, достигнув дипломатического решения, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на полях Мировой атомной недели в Москве. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается Ирана, нам нужно помочь стабилизировать ситуацию, найти дипломатическое решение, это единственный путь, который будет устойчивым в долгосрочной перспективе, — отметил Гросси.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых. По словам Коротченко, американская сторона не раз показывала, что повод для вмешательства может быть найден.

Рафаэль Гросси
МАГАТЭ
Иран
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.