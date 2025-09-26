Гросси оценил ситуацию с ядерной программой Ирана

Ситуацию с иранской ядерной программой необходимо стабилизировать, достигнув дипломатического решения, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на полях Мировой атомной недели в Москве. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается Ирана, нам нужно помочь стабилизировать ситуацию, найти дипломатическое решение, это единственный путь, который будет устойчивым в долгосрочной перспективе, — отметил Гросси.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых. По словам Коротченко, американская сторона не раз показывала, что повод для вмешательства может быть найден.