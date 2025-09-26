Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:32

Россия и Иран заключили соглашение о строительстве АЭС

Россия и Иран заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС в Хормозгане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия и Иран заключили соглашение на $25 млрд (более 2 трлн рублей) о строительстве АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган на юге республики, сообщило агентство IRNA. В подписании договора участвовали представитель компании Iran Hormoz Насер Мансур Шарифлу и представитель АО «Росатом энергетические проекты» Дмитрий Шиганов.

Отмечается, что электростанция займет территории в 500 гектаров. Она будет состоять из четырех энергоблоков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия скоро начнет серийное производство малых атомных станций, как наземных, так и плавучих. Глава государства отметил развитие соответствующих проектов Росатома.

Он добавил, что РФ строго выполняет контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям. Российская сторона отвергает технологический колониализм. Приоритетом для Москвы остается обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, подчеркнул Путин.

До этого Путин отметил, что в мире сложился новый технологический уклад. Как отметил российский лидер, все больше стран видят возможности для долгосрочного ускоренного развития в мирном атоме.

