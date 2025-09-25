Путин рассказал о принципах России в атомной сфере

Москва строго выполняет все обязательства перед соратниками по атомным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. По словам главы государства, при этом российская сторона отвергает технологический колониализм.
Я хочу это подчеркнуть. Строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры, — отметил он.
Как подчеркнул президент, также важным для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики. При этом их геолокация не имеет значения, подчеркнул Путин.
Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились, — объяснил глава государства.
Ранее Путин заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, РФ уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.