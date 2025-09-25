Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:11

Путин рассказал о принципах России в атомной сфере

Путин: РФ выполняет все обязательства перед партнерами по атомным технологиям

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва строго выполняет все обязательства перед соратниками по атомным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. По словам главы государства, при этом российская сторона отвергает технологический колониализм.

Я хочу это подчеркнуть. Строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры, — отметил он.

Как подчеркнул президент, также важным для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики. При этом их геолокация не имеет значения, подчеркнул Путин.

Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились, — объяснил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, РФ уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.

Владимир Путин
атомная энергетика
колониализм
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.