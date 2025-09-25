Путин рассказал о принципах России в атомной сфере Путин: РФ выполняет все обязательства перед партнерами по атомным технологиям

Москва строго выполняет все обязательства перед соратниками по атомным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. По словам главы государства, при этом российская сторона отвергает технологический колониализм.

Я хочу это подчеркнуть. Строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры, — отметил он.

Как подчеркнул президент, также важным для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики. При этом их геолокация не имеет значения, подчеркнул Путин.

Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились, — объяснил глава государства.