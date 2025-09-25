Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:04

«Открывает огромные возможности»: Путин раскрыл, какой уклад «рулит» в мире

Путин сообщил о наступлении в мире нового технологического уклада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

В мире наступил новый технологический уклад, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. По словам главы государства, российская сторона уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон на мировой арене видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.

Важно и другое. Наступает принципиально новый технологический уклад, — подчеркнул Путин.

Ранее руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что взаимодействовать с российским государством важно. В ходе открытия Всемирной атомной недели в Москве он назвал РФ лидером в атомной отрасли.

Также сообщалось, что глава Росатома Алексей Лихачев и индийские партнеры обсудили серийное строительство атомных электростанций на территории Индии. Переговоры прошли в рамках конференции МАГАТЭ. Речь шла об АЭС как большой, так и малой мощности по российским проектам.

Владимир Путин
АЭС
атомная энергетика
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.