«Открывает огромные возможности»: Путин раскрыл, какой уклад «рулит» в мире Путин сообщил о наступлении в мире нового технологического уклада

В мире наступил новый технологический уклад, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. По словам главы государства, российская сторона уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон на мировой арене видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.

Важно и другое. Наступает принципиально новый технологический уклад, — подчеркнул Путин.

Ранее руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что взаимодействовать с российским государством важно. В ходе открытия Всемирной атомной недели в Москве он назвал РФ лидером в атомной отрасли.

Также сообщалось, что глава Росатома Алексей Лихачев и индийские партнеры обсудили серийное строительство атомных электростанций на территории Индии. Переговоры прошли в рамках конференции МАГАТЭ. Речь шла об АЭС как большой, так и малой мощности по российским проектам.