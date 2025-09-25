Глава МАГАТЭ признал лидерство России в атомной отрасли Гросси указал на необходимость взаимодействия с Россией

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что взаимодействовать с Россией важно, передает РИА Новости. В ходе открытия Всемирной атомной недели в Москве он назвал РФ лидером в атомной отрасли.

Россия — лидер в атомной отрасли, это не вопрос политических соображений, это факт, — сказал Гросси.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук выразил мнение, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на электростанцию. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с визитом в Россию Рафаэля Гросси. Черничук отметил, что обстрелы носят волнообразный характер, сменяясь периодами затишья.

До этого стало известно, что глава МАГАТЭ пытается заручиться поддержкой США для избрания на пост генсека ООН. Журналисты Bloomberg утверждают, что эту информацию им подтвердили 10 чиновников из МАГАТЭ. Согласно их сведениям, Гросси пытается наладить связь с американским президентом Дональдом Трампом.