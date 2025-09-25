Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:24

Путин анонсировал серийное производство малых АЭС в России

Путин: Россия начнет серийное производство малых наземных и плавучих АЭС

Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Россия скоро начнет серийное производство малых атомных станций, как наземных, так и плавучих, сообщил на Глобальном атомном форуме президент Владимир Путин. Глава государства отметил развитие соответствующих проектов Росатома.

Мы развиваем проекты малых — как наземных, так и плавучих — АЭС. Вот сейчас только нам об этом руководитель Росатома рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно, — сказал Путин.

Он также отметил, что в стране создают дата-центры на атомных электростанциях. Только за текущее десятилетие потребление электроэнергии вырастет более чем втрое.

Глава государства также добавил, что Россия строго выполняет контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям. Российская сторона отвергает технологический колониализм. Приоритетом для Москвы остается обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, подчеркнул Путин.

До этого Путин отмечал, что в мире сложился новый технологический уклад. Как отметил президент, все больше стран видят возможности для долгосрочного ускоренного развития в мирном атоме.

