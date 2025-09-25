Путин заявил об увеличении потребления электроэнергии в будущем Путин: потребление электроэнергии дата-центрами вырастет в три раза

В ближайшем будущем более чем в три раза вырастет потребление электроэнергии дата-центрами, которые уже создает Россия на базе своих атомных электростанций, заявил президент Владимир Путин на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. По словам главы государства, именно атомные электростанции лучше всего обеспечивают энергоснабжение без перебоев.

Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, — рассказал президент.

Ранее Путин заявил, что атомные электростанции российского дизайна сегодня считаются самыми востребованными в мире. Президент добавил, что отечественные специалисты обладают компетенциями на всех этапах технологической цепочки ядерной энергетики.

До этого президент сообщил, что Россия запустит первую в мире атомную энергосистему замкнутого топливного цикла. По его словам, это произойдет к 2030 году. Путин добавил, что объект будет располагаться в Томской области.