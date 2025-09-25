Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:29

Россия станет первой страной с атомной энергосистемой закрытого цикла

Путин: Россия к 2030 году запустит атомную энергосистему замкнутого цикла

Фото: Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

Россия к 2030 году запустит первую в мире атомную энергосистему замкнутого топливного цикла, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Мировая атомная неделя». По его словам, которые транслировали на сайте мероприятия, энергосистема будет находиться в Томской области.

Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом, — констатировал глава государства.

Международный форум World Atomic Week проходит с 25 по 28 сентября в Москве. Событие посвящено ядерной и смежной с ней отраслям. Мероприятие приурочено к 80-летнему юбилею отечественной атомной отрасли.

Ранее в рамках форума Путин также анонсировал начало в России серийного производства малых атомных электростанций, как наземных, так и плавучих. Глава государства отметил, что Росатом развивает такие проекты.

Владимир Путин
атомная энергия
энергетика
форумы
Москва
