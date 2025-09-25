Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин назвал российские АЭС самыми востребованными в мире

Путин: АЭС российского дизайна — самые востребованные по всему миру

Фото: Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

Атомные электростанции российского дизайна являются самыми востребованными по всему миру, заявил президент Владимир Путин в рамках Глобального атомного форума на ВДНХ. По словам главы государства, у отечественных специалистов есть широкие компетенции во всей технологической цепочке ядерной энергетики.

А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире, — высказался Путин.

Ранее президент заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. Поэтому на российских АЭС уже создают дата-центры. В то же время все больше стран видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития, считает Путин.

Президент также отметил, что Россия выполняет все обязательства перед партнерами по атомным технологиям. По словам главы государства, российская сторона отвергает «технологический колониализм».

Глобальный атомный форум (World Atomic Week 2025) начался в Москве 25 сентября и продлится до 28-го числа. Это крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям. В нем примут участие представители руководства стран, которые развивают атомные программы.

