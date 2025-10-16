Путин сообщил об уникальных возможностях России в атомной отрасли Путин: Россия разбирается во всех звеньях ядерной энергетики

Россия является единственным государством в мире, обладающим полным комплексом компетенций во всех звеньях ядерной энергетической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН). Глава государства подчеркнул, что при строительстве объектов за рубежом страна не только возводит энергоблоки, но и формирует с партнерами основу для будущего развития энергетического сектора, говорится на сайте Кремля.

Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей, формируем прочную национальную кадровую, научную, технологическую базу развития целых государств, — сказал президент России.

Ранее Путин заявил о сохранении за страной позиции одного из ведущих мировых производителей нефти. Выступая на Российской энергетической неделе, глава государства отметил, что даже недобросовестная конкуренция не способна подорвать лидирующие позиции Москвы на международном энергетическом рынке.

Кроме того, президент России сообщил о прогнозируемом увеличении мирового потребления нефти до 104,5 млн баррелей в сутки в 2025 году. На мероприятии в рамках Российской энергетической недели глава государства указал, что данный показатель превысит объемы предыдущего года.