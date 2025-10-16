Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 14:26

Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке

Путин: Россия остается одним из главных нефтепроизводителей в мире

Россия сохраняет статус одного из главных производителей нефти в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москву не могут сместить с ее позиций даже недобросовестные конкуренты.

Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что отечественный нефтяной сектор остается устойчивым и способным обеспечить не только внутренний, но и внешний рынок за счет гибкой политики. Президент подчеркнул, что за год в РФ будет добыто 510 млн тонн нефти. По его словам, это на 1% ниже показателей 2024 года, но власти пошли на снижение добровольно в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее Путин заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.

Россия
Владимир Путин
нефть
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании доходов
Назван возможный ответ Китая на торговую войну США
«Никто кроме нас»: Путин заявил об успехах России в строительстве малых АЭС
Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию
Бабкина призвала перестать считать народный жанр третьесортным
Появилось видео выжигающего удара по сосредоточению ВСУ в районе Волчанска
«Планы грандиозные»: Бабкина заговорила о совместной песне с SHAMAN
Погода в Москве в пятницу, 17 октября: ждать ли сильных дождей и потепления
Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей
Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
Врач перечислил продукты, которые могут быть источником ботулизма
«Только предлог»: энергетик о требовании США к Индии не закупать нефть в РФ
«Все поднаелись»: Бабкина объяснила всплеск популярности народного жанра
Путин озвучил приятный прогноз насчет мирового спроса на нефть
Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно
Путин раскрыл, чем обернулся для Европы отказ от российских энергоносителей
«Является продуктом слияния»: академик РАН объяснил природу «стратуса»
Студенты посоревнуются за денежный приз при создании чат-ботов для MAX
Россиянам перечислили самые трендовые цвета зимнего сезона
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.