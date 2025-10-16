Путин высказался о роли России на международном нефтяном рынке

Россия сохраняет статус одного из главных производителей нефти в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москву не могут сместить с ее позиций даже недобросовестные конкуренты.

Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что отечественный нефтяной сектор остается устойчивым и способным обеспечить не только внутренний, но и внешний рынок за счет гибкой политики. Президент подчеркнул, что за год в РФ будет добыто 510 млн тонн нефти. По его словам, это на 1% ниже показателей 2024 года, но власти пошли на снижение добровольно в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее Путин заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.