Глава Росатома сообщил о прогрессе в восстановлении ЗАЭС Лихачев: переговоры о восстановлении внешнего электроснабжения на ЗАЭС ведутся

На Запорожской АЭС реально восстановить внешнее электроснабжение, заявил РИА Новости глава Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием [главы МАГАТЭ Рафаэля] Гросси, — сказал Лихачев.

Ранее глава Росатома рассказал, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС не вызывает беспокойства. По его словам, необходим перезапуск станции, идет подготовка к этому.

До этого инспекторы МАГАТЭ сообщили, что несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.

Директор станции Юрий Черничук между тем заявлял, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую была связана с визитом в Россию Рафаэля Гросси.