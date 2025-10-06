Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали обстрелы в районе российской АЭС МАГАТЭ сообщило об артиллерийских обстрелах рядом с ЗАЭС

Несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщили инспекторы Международного агентства по атомной энергии. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.

Как сказано в сообщении, представители международной миссии лично слышали многочисленные раунды входящих и исходящих артиллерийских обстрелов. Руководство энергетического комплекса подтвердило информацию о двух зафиксированных инцидентах в непосредственной близости от станции.

Специалисты агентства предупреждают о значительном возрастании угроз ядерной безопасности в результате ведения боевых действий рядом с атомным объектом. Особую тревогу вызывает тот факт, что станция продолжает функционировать без внешнего электропитания уже почти две недели.

Ранее директор станции Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую была связана с визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.