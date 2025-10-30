Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:56

В Новосибирске задержали подозреваемых в мошенничестве с грузоперевозками

Сотрудник полиции Сотрудник полиции Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области задержали подозреваемых в афере с грузоперевозками, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. На данный момент двое мужчин находятся в местах лишения свободы.

Сообщается, что с помощью сообщников аферисты разместили в интернете объявление о предоставлении услуг по грузоперевозкам. Согласно схеме, товары не доезжали из одной точки в другую — машины разгружали по дороге, а затем авто продавали по сниженным ценам.

Во время очередной разгрузки сотрудникам полиции удалось задержать четырех фигурантов дела. Они планировали похитить восемь авто на сумму 25 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать телефонные номера из Ирана, Словакии и Грузии. Отмечается, что злоумышленники подбирают коды стран, визуально напоминающие российские.

