06 декабря 2025 в 11:49

В России начали активно пользоваться услугами украшателей елок

SHOT ПРОВЕРКА: россияне готовы платить до 15 тыс. рублей украшателям елок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В преддверии новогодних праздников все больше россиян обращаются к специалистам для украшения своих елок, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Профессионалы готовы взять на себя весь процесс украшения помещения шарами и гирляндами, что позволяет клиентам освободить свое время и избежать возможных семейных разногласий.

По информации канала, украшатели елок предлагают разнообразные услуги, такие как извлечение новогодних игрушек из коробок, распутывание гирлянд и даже приобретение новых шаров, если имеющихся не хватает. Стоимость таких услуг колеблется от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что при выборе новогодней елки важно учитывать несколько факторов. Эксперты советуют обращать внимание на состояние среза ствола живой ели и наличие сопроводительных документов. Покупать изделия лучше в официальных точках продаж. Также рекомендуется проверять эластичность ветвей живой елки и качество материалов искусственной.

До этого диетолог Марьяна Джутова поделилась советами по адаптации классических новогодних блюд. Она рекомендует заменить колбасу на курицу, а майонез — на йогуртовую заправку в салате оливье. Жаркое можно приготовить из индейки или телятины с овощами, избегая поджаристой корочки. Также предлагается заменить сахар на мед и финики, поваренную соль — на морскую, а сливочное масло — на оливковое.

