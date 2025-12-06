Новогоднее угощение с говяжьей печенью: простой рецепт рулета из лаваша

Рулет из лаваша с говяжьей печенью — простое и вкусное новогоднее угощение, которое понравится всем без исключения. Готовится быстро, а результат радует насыщенным ароматом и сочностью.

Для приготовления понадобится говяжья печень (300 г), тонкий лаваш (1 шт.), лук репчатый (1 средняя головка), свежие овощи, например огурец и помидор (по 1 шт.), соль и перец по вкусу, растительное масло (2 ст. ложки). Печень промывают, нарезают и обжаривают с луком, порезанным полукольцами, на среднем огне до готовности — около 10 минут. После этого печень выкладывают на лаваш, сверху кладут нарезанные овощи и солят по вкусу. Аккуратно сворачивают рулетом и оставляют на 5–7 минут для пропитки. Такое новогоднее угощение с говяжьей печенью легко приготовить и подать к столу.

Это простой способ порадовать близких необычной закуской, которая точно не останется без внимания.

Ранее мы поделились рецептом постных сырных палочек из лаваша.