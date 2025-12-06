ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:00

Новогоднее угощение с говяжьей печенью: простой рецепт рулета из лаваша

Новогоднее угощение с говяжьей печенью Новогоднее угощение с говяжьей печенью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рулет из лаваша с говяжьей печенью — простое и вкусное новогоднее угощение, которое понравится всем без исключения. Готовится быстро, а результат радует насыщенным ароматом и сочностью.

Для приготовления понадобится говяжья печень (300 г), тонкий лаваш (1 шт.), лук репчатый (1 средняя головка), свежие овощи, например огурец и помидор (по 1 шт.), соль и перец по вкусу, растительное масло (2 ст. ложки). Печень промывают, нарезают и обжаривают с луком, порезанным полукольцами, на среднем огне до готовности — около 10 минут. После этого печень выкладывают на лаваш, сверху кладут нарезанные овощи и солят по вкусу. Аккуратно сворачивают рулетом и оставляют на 5–7 минут для пропитки. Такое новогоднее угощение с говяжьей печенью легко приготовить и подать к столу.

Это простой способ порадовать близких необычной закуской, которая точно не останется без внимания.

Ранее мы поделились рецептом постных сырных палочек из лаваша.

печень
говядина
рецепты
простые рецепты
закуски
рулеты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.