Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин

Многие мужчины не всегда успешно справляются с задачей фотографирования женщин из-за отсутствия практики, передает «Взгляд» со ссылкой на результаты опроса москвичей. Также причиной этого является их недостаточное внимание к деталям.

Респонденты подчеркнули, что мужчины зачастую не знают, какой угол съемки будет наиболее удачным. Также высказывалось мнение, что в детском и юношеском возрасте мужчины не имели достаточного опыта в фотографии.

Некоторые участники опроса высказали предположение, что причиной может быть банальная лень или усталость от постоянных просьб сделать фотографии. Особенно во время отпуска, когда женщина хочет заснять как можно больше моментов.

