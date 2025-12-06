ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 декабря 2025 в 11:34

Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин

«Взгляд»: мужчины делают неудачные кадры женщинам из-за отсутствия практики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие мужчины не всегда успешно справляются с задачей фотографирования женщин из-за отсутствия практики, передает «Взгляд» со ссылкой на результаты опроса москвичей. Также причиной этого является их недостаточное внимание к деталям.

Респонденты подчеркнули, что мужчины зачастую не знают, какой угол съемки будет наиболее удачным. Также высказывалось мнение, что в детском и юношеском возрасте мужчины не имели достаточного опыта в фотографии.

Некоторые участники опроса высказали предположение, что причиной может быть банальная лень или усталость от постоянных просьб сделать фотографии. Особенно во время отпуска, когда женщина хочет заснять как можно больше моментов.

Ранее исследование показало, на первом свидании россиян особенно раздражает использование смартфона во время общения (так считают 34% опрошенных). Почти столько же (33%) назвали «красным флагом» обсуждение бывших партнеров. Каждый четвертый (26%) считает плохим сигналом отсутствие интереса к собеседнику. Среди других раздражающих факторов — неспособность слушать, разговоры только о себе и расхождение фотографий в соцсетях с реальностью.

